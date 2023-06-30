Шмигаль: Після війни Україна має бути центром виробництва сучасної зброї в Європі

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що після перемоги Україна має стати центром виробництва сучасної зброї в Європі.

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"Безпека нашої країни після війни – це не лише вступ до НАТО. Це насамперед наша армія і наш оборонно-промисловий комплекс. Україна має стати центром виробництва сучасної зброї в Європі", – сказав він.

За його словами, Україна переходить на нову структуру оборонної промисловості, плануючи спільні проєкти з найбільшими оборонними компаніями.

"Це обов'язково включатиме і локалізацію у виробництві техніки та зброї. Робимо великий акцент на сучасні технологічні рішення та розробки", – заявив прем'єр.

8 червня 2023 року міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна має гарні перспективи мати свої ракети з дальністю ураження понад тисячу кілометрів.

20 червня в Укроборонпромі натякнули на успішне застосування українського БпЛА на дистанції 1000 км.

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