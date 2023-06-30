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Шмигаль: Після війни Україна має бути центром виробництва сучасної зброї в Європі

Этот материал также доступен на русском
30.06.2023, 18:03
Шмигаль: Після війни Україна має бути центром виробництва сучасної зброї в Європі - Фото
Денис Шмигаль (Фото: Кабмін)

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що після перемоги Україна має стати центром виробництва сучасної зброї в Європі.

"Безпека нашої країни після війни – це не лише вступ до НАТО. Це насамперед наша армія і наш оборонно-промисловий комплекс. Україна має стати центром виробництва сучасної зброї в Європі", – сказав він.

За його словами, Україна переходить на нову структуру оборонної промисловості, плануючи спільні проєкти з найбільшими оборонними компаніями.

"Це обов'язково включатиме і локалізацію у виробництві техніки та зброї. Робимо великий акцент на сучасні технологічні рішення та розробки", – заявив прем'єр.

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Мілана Головань
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Денис Шмигальвійнаоборонкапромисловістьспівпраця
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