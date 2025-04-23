Шмыгаль встретился с министром финансов США Бессентом: о чем говорили

Денис Шмыгаль и Скотт Бессент (Фото: Telegram-канал премьера)

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время визита в Вашингтон провел встречу с министром финансов Соединенных Штатов Скоттом Бессентом. Об этом глава украинского правительства сообщил в социальных сетях.

Премьер поблагодарил американский народ за поддержку Украины во время полномасштабного вторжения России. Отдельно он выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за продление санкций против России, а также запрета на вход в американские порты судов, имеющих связи с РФ.

Шмыгаль заявил о необходимости усиливать санкционное давление на агрессора, чтобы принудить его к миру. Он добавил, что обсудил с министром финансов ужесточение санкций в отношении энергетического сектора РФ в связи с оккупацией Запорожской атомной электростанции.

Премьер добавил, что во время встречи подняли вопросы финансовой помощи на 2026 год.

"Подчеркнул, что правительство Украины без сомнения поддерживает заключение соглашения об экономическом партнерстве между американским и украинским народами и создание инвестиционного фонда восстановления. Наши переговорные команды продолжают активную работу, как и предусмотрено подписанным меморандумом. Переговорные группы отчитаются о прогрессе до 26 апреля этого года", — отметил Шмыгаль.

По словам главы правительства, среди прочего, обсудили политические моменты будущего документа. Шмыгаль подчеркнул также, что соглашение, согласно украинскому законодательству, должно быть обязательно ратифицировано в Верховной Раде.

Кроме того, стороны договорились начать работу над зоной свободной торговли между Украиной и США.

Фото: Telegram-канал Дениса Шмыгаля

Фото: Telegram-канал Дениса Шмыгаля

Фото: Telegram-канал Дениса Шмыгаля