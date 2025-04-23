Шмигаль зустрівся з міністром фінансів США Бессентом: про що говорили

Денис Шмигаль і Скот Бессент (Фото: Telegram-канал прем’єра)

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту до Вашингтона провів зустріч із міністром фінансів Сполучених Штатів Скотом Бессентом. Про це очільник українського уряду повідомив у соціальних мережах.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Прем’єр подякував американському народу за підтримку України в час повномасштабного вторгнення Росії. Окремо він висловив вдячність президенту США Дональду Трампу за продовження санкцій проти Росії, а також заборони на вхід до американських портів суден, які мають зв’язки з РФ.

Шмигаль заявив про необхідність посилювати санкційний тиск на агресора, аби примусити його до миру. Він додав, що обговорив із міністром фінансів посилення санкцій щодо енергетичного сектору РФ у зв'язку з окупацією Запорізької атомної електростанції.

Прем’єр додав, що під час зустрічі порушили питання фінансової допомоги на 2026 рік.

"Підкреслив, що уряд України без сумніву підтримує укладення угоди про економічне партнерство між американським та українським народами та створення інвестиційного фонду відбудови. Наші переговорні команди продовжують активну роботу, як і передбачено підписаним меморандумом. Переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня цього року", – зазначив Шмигаль.

За словами очільника уряду, серед іншого, обговорили політичні моменти майбутнього документа. Шмигаль наголосив також, що угода, згідно з українським законодавством, має бути обов’язково ратифікована у Верховній Раді.

Крім цього, сторони домовилися розпочати роботу над зоною вільної торгівлі між Україною та США.

Фото: Telegram-канал Дениса Шмигаля

Фото: Telegram-канал Дениса Шмигаля

Фото: Telegram-канал Дениса Шмигаля