Шмыгаль заявил, что резкого сокращения армии после войны не будет

Денис Шмыгаль (Фото: Офис президента)

Резкого сокращения украинской армии после завершения войны не будет. Об этом во время презентации правительства сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает корреспондент LIGA.net.

По словам главы оборонного ведомства, после войны украинская армия должна быть контрактной и профессиональной.

"Она не будет уменьшаться резко после завершения этой войны. Это будет очень плавный, очень просчитанный процесс, и он будет не быстрым, он будет плавным", — уточнил Шмыгаль.

Он отметил, что, будет ли это 1 млн, или будет 800 000 личного состава, или другая цифра, пока просчитывается.

"И, действительно, советуемся с партнерами, какой контингент украинских Вооруженных Сил должен остаться, чтобы надежно защитить восточный фланг Европы, восточный фланг НАТО", — уточнил Шмыгаль.

Он отметил, что это важный элемент, в частности, и договоренностей Украины относительно совместного финансирования ВСУ после завершения войны.

"Поскольку ВСУ должны оставаться значительным элементом нашей безопасности, наших гарантий безопасности и гарантий безопасности наших партнеров", — сказал Шмыгаль.

В то же время в программе действия правительства указаны запланированные показатели по рекрутингу и мобилизации. До 31 декабря 2026 года ежемесячно должно быть обеспечено стабильное выполнение плановых показателей:

→ рекрутинг граждан Украины – заключение 3500 контрактов на военную службу;

→ рекрутинг иностранцев и лиц без гражданства – заключение 1000 контрактов на военную службу;

→ прямая мобилизация в воинские части – привлечение 2500 граждан Украины в определенные подразделения по мобилизации.

30 июля 2025 года Шмыгаль заявил, что мобилизация в Украине преимущественно происходит "абсолютно нормально", скандальные ситуации составляют 5-10%.

7 августа министр обороны заявил, что с 1 сентября все работники ТЦК будут обязаны носить бодикамеры.