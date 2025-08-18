Шмигаль заявив, що різкого скорочення армії після війни не буде

Денис Шмигаль (Фото: Офіс президента)

Різкого скорочення української армії після завершення війни не буде. Про це під час презентації уряду повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає кореспондент LIGA.net.

За словами очільника оборонного відомства, після війни українська армія має бути контрактною та професійною.

"Вона не буде зменшуватися різко після завершення цієї війни. Це буде дуже плавний, дуже прорахований процес, і він буде не швидким, він буде плавним", – уточнив Шмигаль.

Він наголосив, що, чи буде це 1 млн, чи буде 800 000 особового складу, чи інша цифра, наразі прораховується.

"І, дійсно, радимося з партнерами, який контингент українських Збройних Сил має залишитися, щоб надійно захистити східний фланг Європи, східний фланг НАТО", – уточнив Шмигаль.

Він зазначив, що це важливий елемент, зокрема, й домовленостей України щодо спільного фінансування ЗСУ після завершення війни.

"Оскільки ЗСУ мають залишатися значним елементом нашої безпеки, наших гарантій безпеки та гарантій безпеки наших партнерів", – сказав Шмигаль.

Водночас у програмі дій уряду вказані заплановані показники щодо рекрутингу і мобілізації. До 31 грудня 2026 року щомісяця має бути забезпечено стабільне виконання планових показників:

→ рекрутинг громадян України – укладення 3500 контрактів на військову службу;

→ рекрутинг іноземців та осіб без громадянства – укладення 1000 контрактів на військову службу;

→ пряма мобілізація до військових частин – залучення 2500 громадян України у визначені підрозділи по мобілізації.

30 липня 2025 року Шмигаль заявив, що мобілізація в Україні переважно відбувається "абсолютно нормально", скандальні ситуації становлять 5–10%.

7 серпня міністр оборони заявив, що з 1 вересня усі працівники ТЦК будуть зобов’язані носити бодікамери.