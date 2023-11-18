Шольц опять заявил, что будет говорить с Путиным. "Радиомолчание" длится почти год
18.11.2023, 16:45
Олаф Шольц (Фото: ЕРА)
Канцлер Германии Олаф Шольц хочет "в какой-то момент положить конец радиомолчанию" с российским диктатором Владимиром Путиным, которое продолжается уже почти год. Об этом он сказал в субботу на встрече с общественностью в Нутетале, передает немецкий канал MDR.
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"Я буду говорить с ним", – заявил Шольц.
Однако, как отметили журналисты, он не уточнил, когда именно состоится такой разговор.
Канцлер Германии снова заявил, что он принципиально готов к дальнейшим переговорам, но должны быть признаки движения со стороны Путина, которых, по его словам, пока что нет.
В последний раз Шольц и Путин разговаривали по телефону 2 декабря 2022 года.
- В августе немецкий таблоид Bild опубликовал переговоры Макрона и Шольца в марте 2022 года. Обсуждали "запросы" Путина.
- 13 ноября Шольц заявил, что готов вести переговоры с Путиным, но при условии вывода российских войск из Украины.
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