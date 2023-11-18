Шольц знову заявив, що говоритиме з Путіним. "Радіомовчання" триває майже рік

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче "в якийсь момент покласти край радіомовчанню" з російським диктатором Володимиром Путіним, яке триває вже майже рік. Про це він сказав у суботу на зустрічі з громадськістю у Нутеталі, повідомляє німецький канал MDR.

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"Я говоритиму з ним", – заявив Шольц.

Однак, як зазначили журналісти, він не уточнив, коли саме відбудеться така розмова.

Канцлер Німеччини знову заявив, що він принципово готовий до подальших переговорів, але мають бути ознаки руху з боку Путіна, яких, за його словами, поки що немає.

Востаннє Шольц та Путін спілкувались телефоном 2 грудня 2022 року.

У серпні німецький таблоїд Bild опублікував переговори Макрона та Шольца у березні 2022 року. Обговорювали "запити" Путіна.

13 листопада Шольц заявив, що готовий вести переговори з Путіним, але за умови виведення російських військ із України.

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