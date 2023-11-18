Шольц знову заявив, що говоритиме з Путіним. "Радіомовчання" триває майже рік
18.11.2023, 16:45
Олаф Шольц (Фото: ЕРА)
Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче "в якийсь момент покласти край радіомовчанню" з російським диктатором Володимиром Путіним, яке триває вже майже рік. Про це він сказав у суботу на зустрічі з громадськістю у Нутеталі, повідомляє німецький канал MDR.
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"Я говоритиму з ним", – заявив Шольц.
Однак, як зазначили журналісти, він не уточнив, коли саме відбудеться така розмова.
Канцлер Німеччини знову заявив, що він принципово готовий до подальших переговорів, але мають бути ознаки руху з боку Путіна, яких, за його словами, поки що немає.
Востаннє Шольц та Путін спілкувались телефоном 2 грудня 2022 року.
- У серпні німецький таблоїд Bild опублікував переговори Макрона та Шольца у березні 2022 року. Обговорювали "запити" Путіна.
- 13 листопада Шольц заявив, що готовий вести переговори з Путіним, але за умови виведення російських військ із України.
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