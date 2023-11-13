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Шольц вестиме переговори з Путіним у майбутньому. Умова: Повне виведення військ з України

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13.11.2023, 06:17
Шольц вестиме переговори з Путіним у майбутньому. Умова: Повне виведення військ з України - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA/JORGE ZAPATA)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий вести переговори з диктатором Володимиром Путіним, але за умови виведення російських військ з України. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті Heilbronner Stimme.

За його словами, агресія Росії проти України – це "повернення імперіалізму до Європи".

"Путін планував свою кампанію так, щоби завоювати країну протягом двох тижнів. Це не спрацювало. Але Україна також відвоювала багато територій. Росію необхідно змусити зробити крок назад", — сказав Шольц.

Він зазначив, що "у кращому випадку Україна досягне успіху, а Путін — ні".

Політик заявив, що вже вів переговори з Путіним і зробить це знову у майбутньому.

"Проте переговори вимагають рішучого кроку від Росії. Це виведення військ", – резюмував канцлер.

  • У проєкті федерального бюджету Німеччини на 2024 рік на підтримку ЗСУ було виділено 4 млрд євро. Водночас Міноборони Німеччини оцінює лише вже заплановані на 2024 рік потреби у військовій допомозі Україні в 5,22 млрд євро.
  • Згідно з публікацією Bild від 11 листопада, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус "вважав, що так не піде" і зажадав додатково 5 млрд євро. Вчора також повідомлялося, хоч і без подробиць, що коаліція готова, в принципі, підтримати таке збільшення військових витрат.
  • Генерал бундесверу: Підтримка ЗСУ – завдання до 2032 року. Маємо протриматися довше за Путіна.

Читайте також: Коаліція у Бундестазі готова затвердити подвоєння військової допомоги Україні – Reuters

Дмитро Гриниченко
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