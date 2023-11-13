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Шольц будет вести переговоры с Путиным в будущем. Условие: Полный вывод войск из Украины

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2023, 06:17
Шольц будет вести переговоры с Путиным в будущем. Условие: Полный вывод войск из Украины - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA/JORGE ZAPATA)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов вести переговоры с диктатором Владимиром Путиным, но при условии вывода российских войск из Украины. Об этом он сообщил в интервью газете Heilbronner Stimme.

По его словам, агрессия России против Украины — это "возвращение империализма в Европу". 

"Путин планировал свою кампанию так, чтобы завоевать страну в течение двух недель. Это не сработало. Но Украина также отвоевала много территорий. Россию необходимо заставить сделать шаг назад", — сказал Шольц.

Он отметил, что "в лучшем случае Украина добьется успеха, а Путин — нет". 

Политик заявил, что уже вел переговоры с Путиным и сделает это снова в будущем. 

"Тем не менее, переговоры требуют решительного шага от России. Это вывод войск", — резюмировал канцлер.

  • В проекте федерального бюджета Германии на 2024 год на поддержку ВСУ было выделено 4 млрд евро. При этом Минобороны Германии оценивает только уже запланированные на 2024 год потребности в военной помощи Украине в 5,22 млрд евро.
  • Согласно публикации Bild от 11 ноября, министр обороны Германии Борис Писториус "посчитал, что так не пойдет" и потребовал дополнительно 5 млрд евро. Вчера также сообщалось, хотя и без подробностей, что коалиция готова, в принципе, поддержать такое увеличение военных расходов.
  • Генерал Бундесвера: Поддержка ВСУ — задача до 2032 года. Должны продержаться дольше Путина.

Читайте также: Коалиция в Бундестаге готова утвердить удвоение военной помощи Украине – Reuters 

Дмитрий Гриниченко
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