Шольц будет вести переговоры с Путиным в будущем. Условие: Полный вывод войск из Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов вести переговоры с диктатором Владимиром Путиным, но при условии вывода российских войск из Украины. Об этом он сообщил в интервью газете Heilbronner Stimme.

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По его словам, агрессия России против Украины — это "возвращение империализма в Европу".

"Путин планировал свою кампанию так, чтобы завоевать страну в течение двух недель. Это не сработало. Но Украина также отвоевала много территорий. Россию необходимо заставить сделать шаг назад", — сказал Шольц.

Он отметил, что "в лучшем случае Украина добьется успеха, а Путин — нет".

Политик заявил, что уже вел переговоры с Путиным и сделает это снова в будущем.

"Тем не менее, переговоры требуют решительного шага от России. Это вывод войск", — резюмировал канцлер.

В проекте федерального бюджета Германии на 2024 год на поддержку ВСУ было выделено 4 млрд евро. При этом Минобороны Германии оценивает только уже запланированные на 2024 год потребности в военной помощи Украине в 5,22 млрд евро.

Согласно публикации Bild от 11 ноября, министр обороны Германии Борис Писториус "посчитал, что так не пойдет" и потребовал дополнительно 5 млрд евро. Вчера также сообщалось, хотя и без подробностей, что коалиция готова, в принципе, поддержать такое увеличение военных расходов.

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