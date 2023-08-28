Bild опублікував переговори Макрона та Шольца у березні 2022 року. Обговорювали "запити" Путіна
Німецьке видання Bild отримало доступ до переговорів канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Емманюеля Макрона на початку великої війни РФ проти України.
У телефонній розмові 4 березня 2022 року Макрон та Шольц обговорювали свої переговори з диктатором Володимиром Путіним.
Шольц каже, що "краще не стане", коментуючи розмову з Путіним того самого дня.
"Щось мене турбує більше, ніж переговори: він не скаржиться на всі санкції. Я не знаю, чи він це робив у розмові з вами. Але він навіть не згадав про санкції", — сказав канцлер.
Макрон відповів: "Зі мною теж".
Також глава німецького уряду згадав пропагандистські тези Путіна про "демілітаризацію та денацифікацію".
Крім цього, за словами Шольца, диктатор вимагав його визнати Крим "російським", а також "незалежність" терористів ЛДНР.
"Нічого нового, прямо скажемо", — заявив Шольц.
Німецький канцлер сказав, що намагався домогтися "зустрічі на найвищому рівні".
"Коли я запитав його, чи має рано чи пізно відбутися зустріч по Україні з вами, мною, Зеленським і з ним, Путіним, він не повністю відмовився. Але він згадав дві умови. По-перше, не повинно бути жодних підстав для припинення вогню. Потім він просто говорив про нас трьох: ти, я і він. Без Зеленського", — наголосив Шольц.
Він згадав про конспірологічні фейки від Путіна, який сказав, що українська делегація поїхала до Польщі, щоб "отримати інструкції від президента США Байдена".
Макрон відповів: "Це було дуже схоже на розмову, яка в мене була з ним учора. Думаю, він зараз сповнений рішучості йти до кінця. Наратив та жорстокість його телезвернення, а також усі ініціативи, які він зробив у переговорах із громадськими організаціями в Росії за останні кілька годин, дуже турбують. Грубо кажучи".
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