RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Bild опублікував переговори Макрона та Шольца у березні 2022 року. Обговорювали "запити" Путіна

Этот материал также доступен на русском
28.08.2023, 15:54
Bild опублікував переговори Макрона та Шольца у березні 2022 року. Обговорювали
Емманюель Макрон та Олаф Шольц (Фото: EPA)

Німецьке видання Bild отримало доступ до переговорів канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Емманюеля Макрона на початку великої війни РФ проти України.

У телефонній розмові 4 березня 2022 року Макрон та Шольц обговорювали свої переговори з диктатором Володимиром Путіним.

Шольц каже, що "краще не стане", коментуючи розмову з Путіним того самого дня.

"Щось мене турбує більше, ніж переговори: він не скаржиться на всі санкції. Я не знаю, чи він це робив у розмові з вами. Але він навіть не згадав про санкції", — сказав канцлер.

Макрон відповів: "Зі мною теж".

Також глава німецького уряду згадав пропагандистські тези Путіна про "демілітаризацію та денацифікацію".

Крім цього, за словами Шольца, диктатор вимагав його визнати Крим "російським", а також "незалежність" терористів ЛДНР.

"Нічого нового, прямо скажемо", — заявив Шольц.

Німецький канцлер сказав, що намагався домогтися "зустрічі на найвищому рівні".

"Коли я запитав його, чи має рано чи пізно відбутися зустріч по Україні з вами, мною, Зеленським і з ним, Путіним, він не повністю відмовився. Але він згадав дві умови. По-перше, не повинно бути жодних підстав для припинення вогню. Потім він просто говорив про нас трьох: ти, я і він. Без Зеленського", — наголосив Шольц.

Він згадав про конспірологічні фейки від Путіна, який сказав, що українська делегація поїхала до Польщі, щоб "отримати інструкції від президента США Байдена".

Макрон відповів: "Це було дуже схоже на розмову, яка в мене була з ним учора. Думаю, він зараз сповнений рішучості йти до кінця. Наратив та жорстокість його телезвернення, а також усі ініціативи, які він зробив у переговорах із громадськими організаціями в Росії за останні кілька годин, дуже турбують. Грубо кажучи". 

  • Німеччина поки що спростовує можливість постачання ракет Taurus Україні.
  • Німецький оборонний концерн Rheinmetall підтвердив передання Україні новітніх дронів-розвідників Luna NG. Про їхні характеристики LIGA.net писала тут.
  • "Не голуби миру, а занепалі янголи". Шольц різко відповів противникам постачання зброї Україні. 

Читайте також: Україна отримала від Німеччини ППО ближнього радіуса дії та радари GO12: що ще у списку допомоги

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаволодимир путінНімеччинаЕмманюель Макронолаф шольцФранція
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 