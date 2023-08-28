Bild опубликовал переговоры Макрона и Шольца в марте 2022 года. Обсуждали "запросы" Путина

Немецкое издание Bild получило доступ к переговорам канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона в начале большой войны РФ против Украины.

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В телефонном разговоре 4 марта 2022 года Макрон и Шольц обсуждали свои переговоры с диктатором Владимиром Путиным.

Шольц говорит, что "лучше не станет", комментируя разговор с Путиным в тот же день.

"Что-то меня беспокоит больше, чем переговоры: он не жалуется на все санкции. Я не знаю, делал ли он это в разговоре с вами. Но он даже не упомянул о санкциях", — сказал канцлер.

Макрон ответил: "Со мной тоже".

Также глава немецкого правительства упомянул пропагандистские тезисы Путина о "демилитаризации и денацификации".

Кроме этого, по словам Шольца, диктатор требовал его признать Крым "российским", а также "независимость" террористов ЛДНР.

"Ничего нового, прямо скажем", — заявил Шольц.

Немецкий канцлер сказал, что пытался добиться "встречи на высшем уровне".

"Когда я спросил его, должна ли рано или поздно состояться встреча по Украине с вами, мной, Зеленским и с ним, Путиным, он не полностью отказался. Но он упомянул два условия. Во-первых, не должно быть никаких оснований для прекращения огня. Потом он просто говорил о нас троих: ты, я и он. Без Зеленского", — подчеркнул Шольц.

Он упомянул конспирологические фейки от Путина, который сказал, что украинская делегация поехала в Польшу, чтобы "получить инструкции от президента США Байдена".

Макрон ответил: "Это было очень похоже на разговор, который у меня был с ним вчера. Думаю, он сейчас полон решимости идти до конца. Повествование и жестокость его телеобращения, а также все инициативы, которые он предпринял в переговорах с гражданскими организациями в России за последние несколько часов, очень тревожат. Грубо говоря".

Германия пока опровергает возможность поставок ракет Taurus Украине.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall подтвердил передачу Украине новейших дронов-разведчиков Luna NG. Об их характеристиках LIGA.net писала здесь.

"Не голуби мира, а падшие ангелы". Шольц резко ответил противникам поставок оружия Украине.

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