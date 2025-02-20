Шольц отверг утверждение, что Украина виновата в нападении России

Немецкий канцлер подчеркнул, что у Украины должна быть сильная армия после

Олаф Шольц (Фото: facebook.com/olafscholz)

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг заявления о том, что Украина якобы виновата в нападении России, и подчеркнул, что путь для вступления в Евросоюз для Украины важно оставлять открытым. Об этом он сказал в радиоинтервью ARD Audiothek.

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Шольца спросили, разделяет ли он мнение президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина о том, что Украина виновата в том, что началась полномасштабная война. Он подчеркнул, что это не так и в Европе настаивают на этом.

По этой причине, по словам Шольца, ЕС сохраняет свои двери открытыми для Украины.

"Украина не должна встречать препятствий в своем решении стать демократической, суверенной страной на пути в Европу", – заявил он.

Немецкий канцлер подчеркнул, что после вероятного будущего мирного урегулирования полномасштабной войны у Украины должна быть сильная армия, за которую Европа вместе с партнерами "разделяет ответственность".