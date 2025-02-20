Шольц отверг утверждение, что Украина виновата в нападении России
Канцлер Германии Олаф Шольц отверг заявления о том, что Украина якобы виновата в нападении России, и подчеркнул, что путь для вступления в Евросоюз для Украины важно оставлять открытым. Об этом он сказал в радиоинтервью ARD Audiothek.
Шольца спросили, разделяет ли он мнение президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина о том, что Украина виновата в том, что началась полномасштабная война. Он подчеркнул, что это не так и в Европе настаивают на этом.
По этой причине, по словам Шольца, ЕС сохраняет свои двери открытыми для Украины.
"Украина не должна встречать препятствий в своем решении стать демократической, суверенной страной на пути в Европу", – заявил он.
Немецкий канцлер подчеркнул, что после вероятного будущего мирного урегулирования полномасштабной войны у Украины должна быть сильная армия, за которую Европа вместе с партнерами "разделяет ответственность".
- 10 февраля Шольц сказал, что Украина не станет частью НАТО в ближайшее время из-за позиции США.
- 14 февраля немецкий канцлер призвал Бундестаг признать войну против Украины "чрезвычайной ситуацией".
- 18 февраля Шольц заявил, что его "немного раздражают" дискуссии о европейских войсках в Украине.