Шольц заявил, что Украина не станет частью НАТО в ближайшее время из-за позиции США

Канцлер Германии заявил, что Украина не войдет в НАТО сейчас, поскольку в Альянсе нет стран в состоянии войны

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц на дебатах с кандидатом в канцлеры страны Фридрихом Мерцом заявил, что Украина не сможет в ближайшее время стать частью НАТО из-за позиции США. Его цитирует Deutsche Welle.

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Шольц заявил, что Украина не вступит в Североатлантический альянс "в ближайшее время", поскольку "США отклонили это предложение".

"Украина должна присоединиться к НАТО, но пока она не может этого сделать, потому что у НАТО нет стран-членов, находящихся в состоянии войны", – сказал он.

Мерц в свою очередь согласился, что Украина не может вступить в НАТО, поскольку Альянс "не принимает членов, находящихся в состоянии войны". Вместе с тем он считает, что предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз было "правильным решением".