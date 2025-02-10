Шольц заявил, что Украина не станет частью НАТО в ближайшее время из-за позиции США
Канцлер Германии Олаф Шольц на дебатах с кандидатом в канцлеры страны Фридрихом Мерцом заявил, что Украина не сможет в ближайшее время стать частью НАТО из-за позиции США. Его цитирует Deutsche Welle.
Шольц заявил, что Украина не вступит в Североатлантический альянс "в ближайшее время", поскольку "США отклонили это предложение".
"Украина должна присоединиться к НАТО, но пока она не может этого сделать, потому что у НАТО нет стран-членов, находящихся в состоянии войны", – сказал он.
Мерц в свою очередь согласился, что Украина не может вступить в НАТО, поскольку Альянс "не принимает членов, находящихся в состоянии войны". Вместе с тем он считает, что предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз было "правильным решением".
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