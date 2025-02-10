Шольц заявив, що Україна не стане частиною НАТО найближчим часом через позицію США
Канцлер Німеччини Олаф Шольц на дебатах з кандидатом у канцлери країни Фрідріхом Мерцом заявив, що Україна не зможе найближчим часом стати частиною НАТО через позицію США. Його цитує Deutsche Welle.
Шольц заявив, що Україна не вступить у Північноатлантичний альянс "найближчим часом", оскільки "США відхилили цю пропозицію".
"Україна повинна приєднатися до НАТО, але поки вона не може цього зробити, тому що НАТО не має країн-членів, які перебувають у стані війни", – сказав він.
Мерц своєю чергою погодився, що Україна не може вступити у НАТО, оскільки Альянс "не приймає членів, які перебувають у стані війни". Разом з тим він вважає, що надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу було "правильним рішенням".
- 18 жовтня 2024 року Зеленський сказав, що деякі союзники проти вступу України до НАТО, але альтернативи не пропонують.
- 9 січня 2025 року кандидат у президенти Польщі заявив, що не бачить Україну в ЄС і НАТО. Прем'єр Польщі Туск відреагував. У МЗС України заявили, що подібні заяви викликали аплодисменти в Кремлі.
- 16 січня президент Зеленський назвав чотири країни, які не бачать Україну в НАТО на цей момент: США, Угорщину, Словаччину й Німеччину.