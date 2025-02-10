Шольц заявив, що Україна не стане частиною НАТО найближчим часом через позицію США

Канцлер Німеччини заявив, що Україна не увійде до НАТО зараз, оскільки Альянс не має країн у стані війни

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на дебатах з кандидатом у канцлери країни Фрідріхом Мерцом заявив, що Україна не зможе найближчим часом стати частиною НАТО через позицію США. Його цитує Deutsche Welle.

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Шольц заявив, що Україна не вступить у Північноатлантичний альянс "найближчим часом", оскільки "США відхилили цю пропозицію".

"Україна повинна приєднатися до НАТО, але поки вона не може цього зробити, тому що НАТО не має країн-членів, які перебувають у стані війни", – сказав він.

Мерц своєю чергою погодився, що Україна не може вступити у НАТО, оскільки Альянс "не приймає членів, які перебувають у стані війни". Разом з тим він вважає, що надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу було "правильним рішенням".