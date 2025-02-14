Шольц призвал Бундестаг признать войну против Украины "чрезвычайной ситуацией"

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал парламент страны, Бундестаг, признать российско-украинскую войну "чрезвычайной ситуацией", чтобы обеспечить поддержку Украины без сокращения средств на другие важные государственные задачи в Германии. Соответствующее заявление он опубликовал в X.

"Бундестаг должен как можно быстрее принять решение о признании войны в Украине и ее серьезных последствий для безопасности Германии и Европы чрезвычайной ситуацией в понимании статьи 115(2) Основного закона. Это значит, что наша поддержка Украины, которая сегодня как никогда важна, больше не будет осуществляться за счет других задач, которые наше государство должно выполнять по отношению к своим гражданам".

Признание войны чрезвычайной ситуацией позволит правительству использовать дополнительные ресурсы для поддержки без нарушения финансовых ограничений или перераспределения денег из других сфер, таких как социальные программы, здравоохранение или образование.

Он подчеркнул, что нужно осознавать, что действия и заявления администрации президента США Дональда Трампа означают для Украины, Европы и всего мира.

"Бездействовать означало бы поставить под угрозу безопасность нашей страны и нашего континента. Я этого не допущу", – добавил Шольц.

13 января 2025 года министр обороны Германии Писториус опроверг информацию о блокировании военной помощи Украине Шольцем.

14 января глава Минобороны Германии пояснил, что есть некоторые проблемы бюджета по выделению помощи Украине в размере 3 млрд евро.

17 января глава МИДа Бербок выразила недовольство осторожным подходом Германии к поддержке Украины.