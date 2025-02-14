Шольц закликав Бундестаг визнати війну проти України "надзвичайною ситуацією"

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав парламент країни, Бундестаг, визнати російсько-українську війну "надзвичайною ситуацією", щоб забезпечити підтримку України без скорочення коштів на інші важливі державні завдання в Німеччині. Відповідну заяву він опублікував у X.

"Бундестаг повинен якнайшвидше ухвалити рішення про визнання війни в Україні та її серйозних наслідків для безпеки Німеччини та Європи надзвичайною ситуацією в розумінні статті 115(2) Основного закону. Це означає, що наша підтримка України, яка є сьогодні як ніколи важливою, більше не здійснюватиметься коштом інших завдань, які наша держава має виконувати щодо своїх громадян", – сказав німецький лідер.

Визнання війни надзвичайною ситуацією дозволить уряду використовувати додаткові ресурси для підтримки без порушення фінансових обмежень або перерозподілу грошей з інших сфер, як-от соціальні програми, охорона здоров'я чи освіта.

Він наголосив: потрібно усвідомлювати, що дії та заяви адміністрації президента США Дональда Трампа означають для України, Європи та всього світу.

"Не діяти означало б поставити під загрозу безпеку нашої країни і нашого континенту. Я цього не допущу", – додав Шольц.

13 січня 2025 року міністр оборони Німеччини Пісторіус спростував інформацію про блокування військової допомоги Україні Шольцом.

14 січня глава Міноборони Німеччини пояснив, що є деякі проблеми бюджету щодо виділення допомоги Україні у розмірі 3 млрд євро.

17 січня глава МЗС Бербок висловила незадоволення обережним підходом Німеччини до підтримки України.