Шольц відкинув твердження, що Україна винна у нападі Росії

Німецький канцлер підкреслив, що Україна повинна мати сильну армію після

Олаф Шольц (Фото: facebook.com/olafscholz)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заяви про те, що Україна нібито винна у нападі Росії, і наголосив, що шлях для вступу до Євросоюзу для України важливо залишати відкритим. Про це він сказав у радіоінтерв'ю ARD Audiothek.

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Шольца запитали, чи він поділяє думку президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна про те, що Україна винна в тому, що почалася повномасштабна війна. Він наголосив, що це не так і в Європі наполягають на цьому.

З цієї причини, за словами Шольца, ЄС зберігає свої двері відчиненими для України.

"Україна не повинна зустрічати перешкод у своєму рішенні стати демократичною, суверенною країною на шляху до Європи", – заявив він.

Німецький канцлер наголосив, що після ймовірного майбутнього мирного врегулювання повномасштабної війни в України має бути сильна армія, за яку Європа разом із партнерами "поділяє відповідальність".