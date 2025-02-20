Шольц відкинув твердження, що Україна винна у нападі Росії
Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заяви про те, що Україна нібито винна у нападі Росії, і наголосив, що шлях для вступу до Євросоюзу для України важливо залишати відкритим. Про це він сказав у радіоінтерв'ю ARD Audiothek.
Шольца запитали, чи він поділяє думку президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна про те, що Україна винна в тому, що почалася повномасштабна війна. Він наголосив, що це не так і в Європі наполягають на цьому.
З цієї причини, за словами Шольца, ЄС зберігає свої двері відчиненими для України.
"Україна не повинна зустрічати перешкод у своєму рішенні стати демократичною, суверенною країною на шляху до Європи", – заявив він.
Німецький канцлер наголосив, що після ймовірного майбутнього мирного врегулювання повномасштабної війни в України має бути сильна армія, за яку Європа разом із партнерами "поділяє відповідальність".
- 10 лютого Шольц сказав, що Україна не стане частиною НАТО найближчим часом через позицію США.
- 14 лютого німецький канцлер закликав Бундестаг визнати війну проти України "надзвичайною ситуацією".
- 18 лютого Шольц заявив, що його "трохи дратують" дискусії щодо європейських військ в Україні.