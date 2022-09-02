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Шольц поддержал Бербок, обещавшую сохранить санкции против РФ, даже если будут протесты

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2022, 21:41
Шольц поддержал Бербок, обещавшую сохранить санкции против РФ, даже если будут протесты - Фото
Олаф Шольц (фото – ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал заявление немецкого Министра иностранных дел Анналены Бербок о том, что санкции против России не будут отменены, даже если в Германии начнутся протесты из-за повышения цен на электроэнергию. Об этом сообщает Welt.

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Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт сказал, что в этом вопросе "канцлер очень близок к министру иностранных дел и всем другим министрам".

Хебестрайт заявил, что задача правительства Германии заключается в том, чтобы продвигать политику, которую оно представляет, "даже при встречном ветре".

По данным немецкого издания, после заявления Бербок партии Альтернатива для Германии и Левые обвинили "зеленых" в игнорировании воли электората. Критика исходила и от Христианско-демократического союза. В Twitter хэштэг #BaerbockReturn был одним из самых распространенных в Германии.

  • 31 августа на Forum 2000 в Праге Бербок заявила, что санкции против России останутся в силе, даже если в Германии начнутся протесты из-за повышения цен на электроэнергию. Она пообещала украинцам поддержку Германии до конца войны, "столько, сколько будет необходимо".

Читайте также: Партия Шольца требует от него "мирных инициатив" – Spiegel

Оксана Житнюк
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Германия санкции Анналена Бербок олаф шольц
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