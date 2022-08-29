Шольц призвал к реформе ЕС: решения должны приниматься большинством, а не единогласно
Канцлер Германии Олаф Шольц настаивает на том, что решения Европейского Союза по внешней политике и налогообложению должны приниматься большинством голосов, сообщает Reuters.
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Выступая в Карловом университете в Праге в понедельник, Шольц заявил, что Германия поддерживает расширение Европейского Союза. Страны Западных Балкан, Украина, Молдова и Грузия рано или поздно должны присоединиться к блоку, считает Шольц.
Но такое расширение неизбежно приведет к увеличению разногласий в ЕС между государствами-членами.
"Там, где сегодня необходимо единогласие, с каждым дополнительным членом растет риск, что какая-то страна воспользуется своим правом вето и помешает другим продвигаться вперед", — заявил Шольц.
"Поэтому я предложил постепенный переход к голосованию большинством касательно общей внешней политике, а также в других сферах, таких как налоговая политика – хорошо осознавая, что это также будет иметь последствия для Германии", – добавил он.
Голосование большинством может начаться с тех сфер, "в которых особенно важно говорить единым голосом", сказал Шольц. Это, прежде всего, политика санкций и вопросы, касающиеся прав человека.
- В мае премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что ЕС необходимы реформы: решения должны приниматься большинством, а не единогласно. В июне схожую позицию высказал главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.
- 23 июня Украина и Молдова получили статус кандидатов на вступление в ЕС. Глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что Киев будет добиваться того, чтобы его интересы учитывались при реформировании ЕС.
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