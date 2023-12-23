Шольц проявил мастерство с Орбаном, у его правительства порядок с головой — посол Украины

Макеев заявил, что у правительства Шольца "все в порядке с головой", комментируя помощь Германии Украине

Алексей Макеев (Фото: Oleksii Makeiev/Facebook)

Посол Киев в Берлине Алексей Макеев заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц проявил "дипломатическое мастерство", когда обеспечил решение о начале переговоров о вступлении Украины в Европейский союз, несмотря на намерение Венгрии наложить вето. Об этом он сообщил в эфире местного радио rbb24 Inforadio, цитирует его Deutsche Welle.

По его словам, "дипломатическое мастерство" Шольца, который убедил венгерского премьера Виктора Орбана не участвовать в голосовании, дало старт переговорам о вступлении Украины в ЕС.

"У этого правительства все хорошо с головой. Немцы должны осознавать, что помогать Украине — в их интересах, поскольку РФ представляет угрозу миру во всей Европе. Помощь Украине важна и для защиты от российской агрессивной войны, и для восстановления послевоенной разрухи", — заявил Макеев.

Он отметил, что Украине нужно больше оружия для перелома в войне.

"Важно уже сейчас задуматься об восстановлении. Мы не можем ждать до конца войны. Нам нужно все восстанавливать уже сегодня. И здесь лидерская роль Германии очень важна", — резюмировал дипломат.

14 декабря Украина получила на саммите ЕС долгожданное открытие переговоров о членстве, которое угрожал заблокировать премьер Венгрии Виктор Орбан. Еще в день саммита Орбан не соглашался давать зеленый свет на переговоры, и все разрешилось в последний момент. По данным Politico, Шольц предложил Орбану покинуть зал во время голосования.

Премьер Венгрии вышел, воздержался от голосования – и открытие переговоров было принято без него.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что действия Шольца на саммите Евросоюза в Брюсселе войдут в историю.

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