Шольц виявив майстерність із Орбаном, у його уряду порядок із головою — посол України

Олексій Макєєв (Фото: Oleksii Makeiev/Facebook)

Посол Київ у Берліні Олексій Макєєв заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц виявив "дипломатичну майстерність", коли забезпечив рішення про початок переговорів щодо вступу України до Європейського союзу, попри намір Угорщини накласти вето. Про це він повідомив в ефірі місцевого радіо rbb24 Inforadio, цитує його Deutsche Welle.

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За його словами, "дипломатична майстерність" Шольца, який переконав угорського прем'єра Віктора Орбана не брати участь у голосуванні, дала старт переговорам щодо вступу України до ЄС.

"У цього уряду все добре з головою. Німці повинні усвідомлювати, що допомагати Україні — в їхніх інтересах, оскільки РФ становить загрозу миру у всій Європі. Допомога Україні важлива і для захисту від російської агресивної війни, і для відновлення повоєнної розрухи", — заявив Макіїв.

Він зазначив, що Україні потрібно більше зброї для перелому у війні.

"Важливо вже зараз задуматися про відновлення. Ми не можемо чекати до кінця війни. Нам потрібно все відновлювати вже сьогодні. І тут лідерська роль Німеччини є дуже важливою", — резюмував дипломат.

14 грудня Україна отримала на саміті ЄС довгоочікуване відкриття переговорів щодо членства, яке погрожував заблокувати прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Ще в день саміту Орбан не погоджувався давати зелене світло на переговори і все вирішилося в останній момент. За даними Politico, Шольц запропонував Орбану залишити зал під час голосування.

Прем'єр Угорщини вийшов, утримався від голосування – і відкриття переговорів було ухвалено без нього.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що дії Шольца на саміті Євросоюзу у Брюсселі увійдуть до історії.

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