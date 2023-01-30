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Шольц раздражен дебатами о западных истребителях для Украины. Называет их идиосинкразией

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 13:36
Шольц раздражен дебатами о западных истребителях для Украины. Называет их идиосинкразией - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал дебаты о возможных поставках западных истребителей Украине. Об этом он сказал на пресс-конференции в Сантьяго, цитирует его Spiegel.

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По его словам, проведение дебатов об истребителях является идиосинкразией (то, что вызывает резкое отторжение). 

"Некоторые люди должны задать себе вопрос: почему он говорит об этом, когда речь идет о помощи украинцам", — сказал Шольц.

Он отметил, что необходима серьезная дискуссия, а не "конкуренция на перекупах, в которой, возможно, на первый план выступают внутриполитические мотивы".

Ранее одна из лидеров партии Шольца (Социал-демократическая партия Германии) Саския Эскен заявила, что вопрос поставок западных самолетов Украине в будущем открыт. 

Читайте также: Польша готова передать Украине истребители F-16 в координации с союзниками по НАТО

Дмитро Гриниченко
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Германия война истребители авиация военная помощь олаф шольц
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