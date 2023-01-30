Шольц раздражен дебатами о западных истребителях для Украины. Называет их идиосинкразией
Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал дебаты о возможных поставках западных истребителей Украине. Об этом он сказал на пресс-конференции в Сантьяго, цитирует его Spiegel.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, проведение дебатов об истребителях является идиосинкразией (то, что вызывает резкое отторжение).
"Некоторые люди должны задать себе вопрос: почему он говорит об этом, когда речь идет о помощи украинцам", — сказал Шольц.
Он отметил, что необходима серьезная дискуссия, а не "конкуренция на перекупах, в которой, возможно, на первый план выступают внутриполитические мотивы".
Ранее одна из лидеров партии Шольца (Социал-демократическая партия Германии) Саския Эскен заявила, что вопрос поставок западных самолетов Украине в будущем открыт.
- 20 января 2023 года в Нидерландах заявили, что готовы рассмотреть вопрос поставок Украине F-16, если получат запрос.
- Посол США в ОБСЕ Карпентер заявил, что ожидает со стороны Вашингтона поддержу идеи союзников дать Украине F-16.
- Президент Зеленский попросил партнеров на следующей встрече в Рамштайне согласовать поставки этих самолетов и дальнобойных ракет.
- В Воздушных силах заявили в конце января 2023-го, что в Украине начали разработку аэродромов, которые смогут принимать F-16.
Читайте также: Польша готова передать Украине истребители F-16 в координации с союзниками по НАТО
Комментарии