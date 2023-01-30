Шольц раздражен дебатами о западных истребителях для Украины. Называет их идиосинкразией

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал дебаты о возможных поставках западных истребителей Украине. Об этом он сказал на пресс-конференции в Сантьяго, цитирует его Spiegel.

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По его словам, проведение дебатов об истребителях является идиосинкразией (то, что вызывает резкое отторжение).

"Некоторые люди должны задать себе вопрос: почему он говорит об этом, когда речь идет о помощи украинцам", — сказал Шольц.

Он отметил, что необходима серьезная дискуссия, а не "конкуренция на перекупах, в которой, возможно, на первый план выступают внутриполитические мотивы".

Ранее одна из лидеров партии Шольца (Социал-демократическая партия Германии) Саския Эскен заявила, что вопрос поставок западных самолетов Украине в будущем открыт.

20 января 2023 года в Нидерландах заявили, что готовы рассмотреть вопрос поставок Украине F-16, если получат запрос.

Посол США в ОБСЕ Карпентер заявил, что ожидает со стороны Вашингтона поддержу идеи союзников дать Украине F-16.

Президент Зеленский попросил партнеров на следующей встрече в Рамштайне согласовать поставки этих самолетов и дальнобойных ракет.

В Воздушных силах заявили в конце января 2023-го, что в Украине начали разработку аэродромов, которые смогут принимать F-16.

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Дмитро Гриниченко

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