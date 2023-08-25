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Шольц заявил, что российскую культуру не стоит запрещать

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2023, 11:25
Шольц заявил, что российскую культуру не стоит запрещать - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российскую культуру не следует запрещать, поскольку она является частью общей европейской истории. Чиновник выступил против запрета выступлений российских артистов, его слова передает издание Handelsblatt.

По словам Шольца, российская культура "является частью нашей общей европейской истории. И не стоит прямо сейчас это запрещать".

Глава германского правительства – против запрета выступать российским артистам. По его мнению, "это не имеет смысла".

Он добавил: если артист является пропагандистом российской войны, то его "вряд ли пригласят".

    Шольц заявил, что, однако, есть "много россиян", которые не согласны с курсом президента [российского диктатора. – Ред.] Владимира Путина.

    • 22 июня президент Зеленский подписал закон о запрете ввоза и распространения российской издательской продукции.
    • 13 июля Киевсовет наложил мораторий на публичное использование русскоговорящего культурного продукта на территории города.
    • 19 августа мэр Одессы Труханов заявил, что памятник российскому поэту Александру Пушкину не нужно убирать с площади рядом с городским советом.

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    Артём Джерипа
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