RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Шольц заявив, що російську культуру не варто забороняти

Этот материал также доступен на русском
25.08.2023, 11:25
Шольц заявив, що російську культуру не варто забороняти - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що російську культуру не варто забороняти, оскільки вона є частиною спільної європейської історії. Посадовець виступив проти заборони виступів російських артистів, його слова передає видання Handelsblatt.

За словами Шольца, російська культура "є частиною нашої спільної європейської історії. І не варто просто зараз це забороняти".

Очільник німецького уряду – проти заборони виступати російським артистам. На його думку, "це не має сенсу".

Він додав: якщо артист є пропагандистом російської війни, то його "навряд чи запросять".

    Шольц заявив, що, однак, є "багато росіян", які не згодні з курсом президента [російського диктатора. – Ред.] Володимира Путіна.

    • 22 червня президент Зеленський підписав закон про заборону ввезення та розповсюдження російської видавничої продукції.
    • 13 липня Київрада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста.
    • 19 серпня мер Одеси Труханов заявив, що пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну не треба прибирати з площі поряд з міською радою.

    Читайте також: "Велика російська культура — це міф". Як світові музеї повертають відомих митців Україні

    Артем Джеріпа
    Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
    війнаолаф шольцзаборонаросійська культура
    Ще по темі

    Коментарі

    Останні новини
    Спецпроєкти
     