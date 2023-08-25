Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що російську культуру не варто забороняти, оскільки вона є частиною спільної європейської історії. Посадовець виступив проти заборони виступів російських артистів, його слова передає видання Handelsblatt.

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За словами Шольца, російська культура "є частиною нашої спільної європейської історії. І не варто просто зараз це забороняти".

Очільник німецького уряду – проти заборони виступати російським артистам. На його думку, "це не має сенсу".

Він додав: якщо артист є пропагандистом російської війни, то його "навряд чи запросять".

Шольц заявив, що, однак, є "багато росіян", які не згодні з курсом президента [російського диктатора. – Ред.] Володимира Путіна.

22 червня президент Зеленський підписав закон про заборону ввезення та розповсюдження російської видавничої продукції.

13 липня Київрада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста.

19 серпня мер Одеси Труханов заявив, що пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну не треба прибирати з площі поряд з міською радою.

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