Шольц заявив, що російську культуру не варто забороняти
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що російську культуру не варто забороняти, оскільки вона є частиною спільної європейської історії. Посадовець виступив проти заборони виступів російських артистів, його слова передає видання Handelsblatt.
За словами Шольца, російська культура "є частиною нашої спільної європейської історії. І не варто просто зараз це забороняти".
Очільник німецького уряду – проти заборони виступати російським артистам. На його думку, "це не має сенсу".
Він додав: якщо артист є пропагандистом російської війни, то його "навряд чи запросять".
Шольц заявив, що, однак, є "багато росіян", які не згодні з курсом президента [російського диктатора. – Ред.] Володимира Путіна.
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