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Шойгу обещает усилить военную группировку РФ на новых границах с НАТО

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2022, 13:44
Шойгу обещает усилить военную группировку РФ на новых границах с НАТО - Фото
Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото - EPA)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу намерен усилить военную группировку на западных границах России в связи с подачей Финляндией и Швецией заявок на вступление в НАТО. Об этом он заявил на коллегии Минобороны РФ. 

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Шойгу считает, что в связи с расширением НАТО для России "на Западном стратегическом направлении нарастают военные угрозы", поэтому РФ "принимает меры адекватного противодействия".

"До конца года в Западном военном округе будут сформированы двенадцать воинских частей и подразделений", – сказал Шойгу.

  • Россия заявила, что не против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. 16 мая спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у России нет территориальных споров с этими странами, "в отличие от ситуации с Украиной".
  • Вчера глава американского Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли провел телефонный разговор с главой генштаба РФ Валерием Герасимовым. Договорились "держать открытыми линии связи".
Сергей Бережной
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Вооруженные силы России нато сергей шойгу
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