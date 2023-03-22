Шойгу в ответ на вопрос о мире в Украине развернулся и ушел – видео

Принадлежащий Минобороны РФ пропагандистский телеканал "Звезда" обрезал видео, в котором министр обороны РФ Сергей Шойгу не стал отвечать на вопрос о том, когда ждать мира в войне России против Украины. На это обратил внимание Telegram-канал Faridaily.

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Первая версия ролика, записанного после прошедших в Кремле 21 марта российско-китайских переговоров, длится 19 секунд. Изначально она была опубликована в Telegram-канале "Звезды".

На записи Шойгу на ходу отвечает на вопросы журналиста телеканала, в том числе о том, чем закончится война против Украины. "Любая война заканчивается миром", — говорит Шойгу. После этого пропагандист уточняет, как скоро можно рассчитывать на мир. Шойгу молча поворачивает в сторону и уходит, оставив вопрос без ответа.

Китайский лидер Си Цзиньпин находился с трехдневным визитом в Москве: 20 марта он провел переговоры с Путиным тет-а-тет, 21-го провел официальные переговоры с расширенными делегациями. Сегодня, 22 марта, Си покинул РФ.

В США скептически оценивают визит Си Цзиньпина и считают, что он обеспечивает дипломатическое прикрытие преступлениям Путина.

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Вадим Ребрина

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