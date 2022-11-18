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Шпионаж в пользу России: в Германии вынесли приговор отставному военному

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2022, 18:48
Шпионаж в пользу России: в Германии вынесли приговор отставному военному - Фото
Высший земельный суд в Дюссельдорфе (Фото - Oberlandesgericht Düsseldorf)

18 ноября Высший земельный суд в Дюссельдорфе приговорил полковника запаса Бундесвера к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно за разведывательную деятельность в пользу России. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Суд посчитал убедительными собранные следствием доказательства, что 65-летний подсудимый, которого в публикациях называют "Ральф Г", в период с 2014 по 2020 год снабжал ГРУ сведениями о системе резервистов Бундесвера, последствиях санкций ЕС против России и киберинформацией.

Суд отметил, что подсудимый руководствовался "крайним дружелюбием в отношении России" и "стремился добиться признания у российских военнослужащих". При этом "Ральф Г." осознавал, что его действия могут нанести ущерб интересам ФРГ и США.

Прокуратура требовала приговорить подсудимого к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 25 000 евро. Защита настаивала на оправдательном приговоре, утверждая, что переданная информация не была секретной и находилась в открытом доступе. Однако, по данным следствия, "Ральф Г." передал ГРУ данные Минобороны ФРГ еще до их открытой публикации. 

Ранее сообщалось, что суд над "Ральфом Г." начался в августе 2022 года.

Сергій Бережний
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