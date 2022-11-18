Шпионаж в пользу России: в Германии вынесли приговор отставному военному

18 ноября Высший земельный суд в Дюссельдорфе приговорил полковника запаса Бундесвера к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно за разведывательную деятельность в пользу России. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Суд посчитал убедительными собранные следствием доказательства, что 65-летний подсудимый, которого в публикациях называют "Ральф Г", в период с 2014 по 2020 год снабжал ГРУ сведениями о системе резервистов Бундесвера, последствиях санкций ЕС против России и киберинформацией.

Суд отметил, что подсудимый руководствовался "крайним дружелюбием в отношении России" и "стремился добиться признания у российских военнослужащих". При этом "Ральф Г." осознавал, что его действия могут нанести ущерб интересам ФРГ и США.

Прокуратура требовала приговорить подсудимого к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 25 000 евро. Защита настаивала на оправдательном приговоре, утверждая, что переданная информация не была секретной и находилась в открытом доступе. Однако, по данным следствия, "Ральф Г." передал ГРУ данные Минобороны ФРГ еще до их открытой публикации.

Ранее сообщалось, что суд над "Ральфом Г." начался в августе 2022 года.

Германия неоднократно становилась полем деятельности российских спецслужб. Например, за убийство в Берлине ветерана чеченской войны Зелимхана Хангошвили пожизненный срок в ФРГ получил киллер ФСБ Вадим Красиков.

11 августа 2021 года в Берлине был арестован сотрудник посольства Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу России.

В октябре 2022 года разразился скандал из-за того, что власти Германии выдали въездную визу подозреваемому в шпионаже в пользу России, несмотря на возражения Федерального ведомства по защите конституции (BfV) и разведслужб союзников.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.