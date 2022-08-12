В Германии судят отставного военного – подозревают в работе на российское ГРУ

В Германии перед судом предстал подполковник Бундесвера в отставке, которого обвиняют в сотрудничестве с военной разведкой РФ. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Отставного 65-летнего военного, которого в заявлениях для прессы называют "Ральф Г.", обвиняют в передаче ГРУ данных о резерве Бундесвера и о воздействии санкций против Москвы на экономику Германии. Судебный процесс над ним начался 11 августа в Высшем земельном суде в Дюссельдорфе.

Федеральная прокуратура Германии считает, что "Ральф Г." с октября 2014 по март 2020 года передавал ГРУ информацию и документы, в том числе конфиденциальные. Предполагается, что он был завербован в начале 2014 года представителем посольства РФ в Берлине.

Как считает следствие, мотивом вербовки были не деньги (обвинение считает, что вознаграждения агент не получал), а "симпатии к России". Прокуратура полагает, что "вознаграждением", возможно, были "приглашения на мероприятия российских правительственных органов", в том числе – Московскую конференцию по международной безопасности.

"Ральф Г." обвиняется по уголовным статьям, предусматривающим наказания от денежного штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет, в особо тяжелых случаях – до десяти.

Германия неоднократно становилась полем деятельности российских спецслужб. Например, за убийство в Берлине ветерана чеченской войны Зелимхана Хангошвили пожизненный срок в ФРГ получил киллер ФСБ Вадим Красиков.

21 июня 2021 года в Германии задержали российского ученого по обвинению в работе на спецслужбы РФ.

11 августа 2021 года в Берлине был арестован сотрудник посольства Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу России.

Сергей Бережной

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