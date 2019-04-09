Штаб Зеленского назвал своих основных экспертов

Спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков (фото - LIGA.net)

Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского представил расширенный список экспертов, с которыми работает штаб. Соответствующий документ есть в распоряжении LIGA.net.

За вопросы транспорта и инфраструктуры будет отвечать бывший первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер.

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За информационную и языковую политику, общеполитические вопросы - экс-первый заместитель главы Национальной телерадиокомпании Александр Харебин.

Налоговую политику, общественные финансы и банковское право будет курировать почетный президент юридической фирмы Jurimex Данил Гетманцев.

Вопросами экологии и права будет заниматься глава организации Зеленый фонд Олег Бондаренко.

Также экспертами штаба Зеленского стали заведующий кафедрой права Киевского национального лингвистического университета Александра Мережко, основатель школы мэров Руслан Рохов, юрист Hillmont Partners Вадим Галайчук.

Ранее в список советников были включены экс-министр финансов Александр Данилюк, экс-министр экономразвития и торговли Айварас Абромавичюс, а также бывший заместитель министра юстиции Руслан Рябошапка.

Представители штаба Зеленского - спикер Дмитрий Разумков, глава предвыборного штаба Иван Баканов, идеолог партии Слуга народа Руслан Стефанчук, координатор Александр Корниенко, координатор диджитал направлении Михаил Федоров и Святослав Юраш.

Согласно с результатами опроса, проведенного фондом Демократические инициативы совместно с Киевским международным институтом социологии, украинские избиратели недостаточно осведомлены о предложениях Порошенко и Зеленского по ключевым общественным проблемам, особенно это касается избирателей Зеленского.