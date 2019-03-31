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31.03.2019, 13:57

Штаб Зеленского о нарушениях: "Мертвые души" и подкуп избирателей

Штаб Зеленского о нарушениях: "Мертвые души" и подкуп избирателей - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

По данным штаба кандидата в президенты, сумма подкупа голоса избирателей - "от 500 до 1500 грн в зависимости от региона"

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В штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского поступило 1800 сообщений о нарушениях: много "мертвых душ", ходят слухи о подкупе избирателей. Об этом на брифинге сообщил координатор штаба Александр Корниенко, передает корреспондент LIGA.net

"Нарушения зафиксированы, акты. Будем при необходимости использовать их для юридической защиты", - сказал он.

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По его словам, речь идет о нескольких попытках вынести или поджечь бюллетени. Одно из популярных нарушений - плохо запломбированные урны.

"Опломбированы ненадлежащим образом, какими-то непонятными листочками", - объяснил он.

Есть нарушения по наблюдателям: самое популярное - это принудительное требование снять бейдж наблюдателей, которое называют агитацией.

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В штабе Зеленского с этим не согласны. "В нескольких регионах системно дана команда срывать эти бейджи", - добавил он.

В Киевской области избиратель сорвал, снял на видео и выложил в интернет. Также много нарушений, как утверждают у Зеленского, связны со списками.

"Это мертвые души. Хотим понять, какой рекорд. Пока что 1995 год у нас максимальный. То есть в списке был человек, который умер в 1995 году. Это больше 20 лет назад", - утверждают в штабе.

"Также много ходит слухов, не буду называть фамилии, но суммы ходят от 500 до 1500 грн в зависимости от региона. Это суммы, которые предлагают избирателям на руки. Сельская местность — 750 грн, городская до 1500 грн. Такие ходят слухи", - отметил Корниенко.

На вопрос LIGA.net, кто по слухам подкупает избирателей, Корниенко ответил: "Не мы... Ряд кандидатов, претендующих на место в первой тройке. Это информация с нашей "горячей линии".

На уточнение, кандидаты в президенты Юлия Тимошенко или Петр Порошенко, он уже не ответил.

Явка избирателей, по данным штаба Зеленского, сейчас составляет 18,9%. Больше, чем у ЦИК - потому что информация собирается постоянно.

31 марта Зеленский проголосовал на выборах. На вопрос корреспондента после голосования Зеленский ответил, что "войну с Россией надо разрешать демократическим путем в минском формате".

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Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, юлия тимошенко, выборы-2019, Александр Корниенко
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