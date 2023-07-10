Штайнмайер о наступлении: Россия не покинет Украину сама, ВСУ пытаются оттеснить л

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что россияне не покинут временно оккупированные территории по собственной воле, а поэтому Вооруженные Силы Украины пытаются оттеснить оккупантов. Об этом он сообщил в интервью каналу ZDF.

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По его словам, Германия выступает на стороне Украины в войне против России.

"Война может закончиться завтра, если Россия выведет свои войска из Украины. Но этого нельзя увидеть. Поэтому мы должны понимать, что Украина пытается оттеснить российские войска", — сказал Штайнмайер.

Он отметил, что сейчас ведется сбор доказательств, которые могут привести к выдаче ордера на арест диктатора Владимира Путина.

"Я надеюсь, что мы придем к ситуации, когда с этими доказательствами можно будет что-то сделать и перед международными институтами", — резюмировал немецкий президент.

В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.

За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.

Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.

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