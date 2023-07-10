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Штайнмайер о наступлении: Россия не покинет Украину сама, ВСУ пытаются оттеснить л

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2023, 10:08
Штайнмайер о наступлении: Россия не покинет Украину сама, ВСУ пытаются оттеснить л - Фото
Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: EPA)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что россияне не покинут временно оккупированные территории по собственной воле, а поэтому Вооруженные Силы Украины пытаются оттеснить оккупантов. Об этом он сообщил в интервью каналу ZDF.

По его словам, Германия выступает на стороне Украины в войне против России. 

"Война может закончиться завтра, если Россия выведет свои войска из Украины. Но этого нельзя увидеть. Поэтому мы должны понимать, что Украина пытается оттеснить российские войска", — сказал Штайнмайер.

Он отметил, что сейчас ведется сбор доказательств, которые могут привести к выдаче ордера на арест диктатора Владимира Путина

"Я надеюсь, что мы придем к ситуации, когда с этими доказательствами можно будет что-то сделать и перед международными институтами", — резюмировал немецкий президент. 

  • В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.
  • За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.
  • Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.

Читайте также: Генштаб о наступлении ВСУ на Бердянск и Мелитополь: Есть продвижение, освободили 10 кв. км

Дмитрий Гриниченко
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