Штайнмаєр про наступ: Росія не залишить Україну сама, ЗСУ намагаються відтіснити окупантів

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що росіяни не покинуть тимчасово окуповані території з власної волі, а тому Збройні Сили України намагаються відтіснити окупантів. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу ZDF.

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За його словами, Німеччина виступає на боці України у війні проти Росії.

"Війна може закінчитися завтра, якщо Росія виведе свої війська з України. Але цього не можна побачити. Тому ми маємо розуміти, що Україна намагається відтіснити російські війська", — сказав Штайнмаєр.

Він зазначив, що зараз ведеться збирання доказів, які можуть призвести до видачі ордера на арешт диктатора Володимира Путіна.

"Я сподіваюся, що ми дійдемо до ситуації, коли з цими доказами можна буде щось зробити і перед міжнародними інститутами", — резюмував німецький президент.

У ЗСУ повідомили, що наразі на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 з них зосереджені на Бахмутському напрямку.

Упродовж минулого тижня Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні, повідомили у Міноборони.

Ситуація під Бахмутом знову загострилася, позиції переходять з рук у руки – Міноборони.

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