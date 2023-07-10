RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Штайнмаєр про наступ: Росія не залишить Україну сама, ЗСУ намагаються відтіснити окупантів

Этот материал также доступен на русском
10.07.2023, 10:08
Штайнмаєр про наступ: Росія не залишить Україну сама, ЗСУ намагаються відтіснити окупантів - Фото
Франк-Вальтер Штайнмаєр (Фото: EPA)

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що росіяни не покинуть тимчасово окуповані території з власної волі, а тому Збройні Сили України намагаються відтіснити окупантів. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу ZDF.

За його словами, Німеччина виступає на боці України у війні проти Росії.

"Війна може закінчитися завтра, якщо Росія виведе свої війська з України. Але цього не можна побачити. Тому ми маємо розуміти, що Україна намагається відтіснити російські війська", — сказав Штайнмаєр.

Він зазначив, що зараз ведеться збирання доказів, які можуть призвести до видачі ордера на арешт диктатора Володимира Путіна.

"Я сподіваюся, що ми дійдемо до ситуації, коли з цими доказами можна буде щось зробити і перед міжнародними інститутами", — резюмував німецький президент.

  • У ЗСУ повідомили, що наразі на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 з них зосереджені на Бахмутському напрямку.
  • Упродовж минулого тижня Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні, повідомили у Міноборони.
  • Ситуація під Бахмутом знову загострилася, позиції переходять з рук у руки – Міноборони. 

Читайте також: Генштаб про наступ ЗСУ на Бердянськ та Мелітополь: Є просування, звільнили 10 кв. км за тиждень

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаНімеччинавійськова допомогафранк-вальтер штайнмаєрнаступ
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 