Штайнмайер заявил, что Европа не признает "новые границы" России, и процитировал Жадана
Германия и демократии Запада никогда не согласятся с попыткой Кремля перекроить границы и продолжат поддерживать Украину. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает корреспондент Укринформа.
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Президент ФРГ сказал, что "24 февраля, когда ядерное государство развязало жесточайшую захватническую войну в Европе и атаковало независимую соседнюю страну, знаменовало эпохальный перелом".
Штайнмайер подчеркнул, что Германия не примет "результаты" псевдореферендумов и не признает "сползания границ".
"Мы остаемся с Украиной, вместе с нашими европейскими соседями. Мы должны продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо – в финансовой, гуманитарной, политической и военной сферах", – заявил Штайнмайер.
Он также отметил, что Европе необходимо усиливать сотрудничество демократических стран для более успешного противостояния авторитарным режимам.
Штайнмайер начал и закончил выступление цитатой из украинского поэта Сергея Жадана: "Сегодня мы говорим о мостах. О мостах, которые соединяют, о людях, которые строят мосты, идущие по этим мостам".
- Ранее Штайнмайер поддержал политику канцлера Олафа Шольца после критики его "неопределенной" позиции по поводу войны России против Украины.
- 25 июля президент ФРГ заявил, что Путин ведет войну "против единства Европы".
- 16 сентября Штайнмайер сказал, что российский диктатор Владимир Путин "разрушил последние мосты диалога, последние столпы мира в Европе".
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