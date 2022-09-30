UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Штайнмайер заявил, что Европа не признает "новые границы" России, и процитировал Жадана

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 14:47
Штайнмайер заявил, что Европа не признает
Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото - EPA)

Германия и демократии Запада никогда не согласятся с попыткой Кремля перекроить границы и продолжат поддерживать Украину. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает корреспондент Укринформа.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Президент ФРГ сказал, что "24 февраля, когда ядерное государство развязало жесточайшую захватническую войну в Европе и атаковало независимую соседнюю страну, знаменовало эпохальный перелом".

Штайнмайер подчеркнул, что Германия не примет "результаты" псевдореферендумов и не признает "сползания границ".

"Мы остаемся с Украиной, вместе с нашими европейскими соседями. Мы должны продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо – в финансовой, гуманитарной, политической и военной сферах", – заявил Штайнмайер.

Он также отметил, что Европе необходимо усиливать сотрудничество демократических стран для более успешного противостояния авторитарным режимам. 

Штайнмайер начал и закончил выступление цитатой из украинского поэта Сергея Жадана: "Сегодня мы говорим о мостах. О мостах, которые соединяют, о людях, которые строят мосты, идущие по этим мостам". 

Читайте также: Штайнмайер: Не подталкивайте Украину к переговорам, война решается на поле боя 

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия война Сергей Жадан Франк-Вальтер Штайнмайер﻿
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 