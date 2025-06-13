Швеция будет тратить до 5% ВВП на оборону, хотя раньше хотела только до 3,5%
Швеция планирует увеличить расходы на оборону до 5% валового внутреннего продукта в соответствии с новыми целями НАТО, хотя еще в начале года правительство объявляло, что к 2030 году этот показатель достигнет 3,5%. Об этом заявил премьер страны Ульф Кристерссон, передает Bloomberg.
Швеция, ставшая членом НАТО 7 марта 2024 года, планирует официально объявить о намерении достичь нового оборонительного ориентира после саммита Альянса, который состоится в этом месяце в Гааге.
Как пишет Bloomberg, ожидается, что во время саммита страны-члены НАТО согласуют новую цель: по крайней мере, 3,5% ВВП должны направляться на основные оборонные нужды, а еще 1,5% – на более широкие расходы, связанные с инфраструктурой безопасности.
По данным издания, такой шаг преследует цель успокоить президента США Дональда Трампа, который неоднократно настаивал на значительном увеличении оборонных расходов со стороны европейских союзников.
- 27 января 2025 FT сообщала, что Литва и Эстония пообещали повысить расходы на оборону до 5% ВВП после давления со стороны Трампа.
- 18 марта правительство Эстонии одобрило увеличение расходов на оборону по меньшей мере до 5% от ВВП в 2026 году.
- Генсек НАТО Рютте считает, что на саммите в Гааге члены Альянса согласятся на общую цель оборонных расходов в размере 5% ВВП.