Швеция будет тратить до 5% ВВП на оборону, хотя раньше хотела только до 3,5%

Швеция официально намерена объявить об увеличении расходов на оборону после саммита НАТО в Гааге

Ульф Кристерссон (Фото: ЕРА/JAIMI JOY)

Швеция планирует увеличить расходы на оборону до 5% валового внутреннего продукта в соответствии с новыми целями НАТО, хотя еще в начале года правительство объявляло, что к 2030 году этот показатель достигнет 3,5%. Об этом заявил премьер страны Ульф Кристерссон, передает Bloomberg.

Швеция, ставшая членом НАТО 7 марта 2024 года, планирует официально объявить о намерении достичь нового оборонительного ориентира после саммита Альянса, который состоится в этом месяце в Гааге.

Как пишет Bloomberg, ожидается, что во время саммита страны-члены НАТО согласуют новую цель: по крайней мере, 3,5% ВВП должны направляться на основные оборонные нужды, а еще 1,5% – на более широкие расходы, связанные с инфраструктурой безопасности.

По данным издания, такой шаг преследует цель успокоить президента США Дональда Трампа, который неоднократно настаивал на значительном увеличении оборонных расходов со стороны европейских союзников.

27 января 2025 FT сообщала, что Литва и Эстония пообещали повысить расходы на оборону до 5% ВВП после давления со стороны Трампа.

18 марта правительство Эстонии одобрило увеличение расходов на оборону по меньшей мере до 5% от ВВП в 2026 году.

Генсек НАТО Рютте считает, что на саммите в Гааге члены Альянса согласятся на общую цель оборонных расходов в размере 5% ВВП.