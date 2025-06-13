Швеція витрачатиме до 5% ВВП на оборону, хоча раніше хотіла тільки до 3,5%

Швеція офіційно збирається оголосити про збільшення витрат на оборону після саміту НАТО у Гаазі

Ульф Крістерссон (Фото: ЕРА/JAIMI JOY)

Швеція планує збільшити витрати на оборону до 5% валового внутрішнього продукту відповідно до нових цілей НАТО, хоча ще на початку року уряд оголошував, що до 2030 року цей показник сягне 3,5%. Про це заявив прем'єр країни Ульф Крістерссон, передає Bloomberg.

Швеція, яка стала членом НАТО 7 березня 2024 року, планує офіційно оголосити про намір досягти нового оборонного орієнтира після саміту Альянсу, що відбудеться цього місяця в Гаазі.

Як пише Bloomberg, очікується, що під час саміту країни-члени НАТО узгодять нову мету: принаймні 3,5% ВВП мають спрямовуватися на основні оборонні потреби, а ще 1,5% – на ширші витрати, пов’язані з безпековою інфраструктурою.

За даними видання, такий крок має на меті заспокоїти президента США Дональда Трампа, який неодноразово наполягав на значному збільшенні оборонних витрат з боку європейських союзників.

27 січня 2025 року FT повідомляла, що Литва й Естонія пообіцяли підвищити витрати на оборону до 5% ВВП після тиску з боку Трампа.

18 березня уряд Естонії схвалив збільшення витрат на оборону щонайменше до 5% від ВВП у 2026 році.

Генсек НАТО Рютте вважає, що на саміті у Гаазі члени Альянсу погодяться на загальну ціль витрат на оборону в розмірі 5% ВВП.