Сибига: Мы верим, что война закончится в этом году
Киев верит, что полномасштабную российско-украинскую войну можно завершить в 2025 году. Об этом в эфире Firstpost заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.
Комментируя возможное 30-дневное перемирие, Сибига сказал, что Украина готова продолжать борьбу, если Россия не согласится на предложенные условия. Он также отметил, что Киев надеется на завершение войны в 2025 году и считает возможное прекращение огня важным шагом к миру.
"Мы верим, что война закончится в этом году. Всех нас объединяет эта стратегическая цель – достичь справедливого, всеобъемлющего и долговременного мира. Украина поддерживает предложение США о временном прекращении огня. Мы ожидаем ответа России. Это будет огромным шагом вперед, чтобы сделать этот мир ближе", – сказал он.
- 13 марта 2025 года Путин заявил, что он согласен с предложением США о перемирии, но в очередной раз выдвинул радикальные условия для Украины. В частности, диктатор требует прекращения мобилизации и военной помощи Украине во время прекращения огня.
- Зеленский сообщил, что Путин готовит отказ от предложения Штатов – РФ выставляет такие предпосылки для перемирия, чтобы оно не состоялось или устанавливалось как можно дольше.
- 18 марта должен состояться разговор между Трампом и Путиным. В Белом доме сообщили, что президент США может ввести дополнительные санкции против России, если его переговоры с диктатором пройдут "не так, как он надеется".