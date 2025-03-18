Сибига: Мы верим, что война закончится в этом году

Глава МИД заявил, что Киев надеется на завершение войны в 2025 году и считает возможное прекращение огня важным шагом к миру

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Киев верит, что полномасштабную российско-украинскую войну можно завершить в 2025 году. Об этом в эфире Firstpost заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Комментируя возможное 30-дневное перемирие, Сибига сказал, что Украина готова продолжать борьбу, если Россия не согласится на предложенные условия. Он также отметил, что Киев надеется на завершение войны в 2025 году и считает возможное прекращение огня важным шагом к миру.

"Мы верим, что война закончится в этом году. Всех нас объединяет эта стратегическая цель – достичь справедливого, всеобъемлющего и долговременного мира. Украина поддерживает предложение США о временном прекращении огня. Мы ожидаем ответа России. Это будет огромным шагом вперед, чтобы сделать этот мир ближе", – сказал он.