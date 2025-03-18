Сибіга: Ми віримо, що війна закінчиться цього року
Київ вірить, що повномасштабну російсько-українську війну можна завершити у 2025 році. Про це в ефірі Firstpost заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Коментуючи можливе 30-денне перемир'я, Сибіга сказав, що Україна готова продовжувати боротьбу, якщо Росія не погодиться на запропоновані умови. Він також зазначив, що Київ сподівається на завершення війни у 2025 році та вважає можливе припинення вогню важливим кроком до миру.
"Ми віримо, що війна закінчиться в цьому році. Усіх нас об'єднує ця стратегічна мета – досягти справедливого, всеосяжного і довготривалого миру. Україна підтримує пропозицію США про тимчасове припинення вогню. Ми очікуємо на відповідь Росії. Це буде величезним кроком вперед, щоб зробити цей мир ближчим", – сказав він.
- 13 березня 2025 року Путін заявив, що він згоден із пропозицією США про перемир'я, але вчергове висунув радикальні умови до України. Зокрема, диктатор вимагає припинення мобілізації та військової допомоги Україні на час дії припинення вогню.
- Зеленський повідомив, що Путін готує відмову від пропозиції Штатів – РФ виставляє такі передумови для перемир'я, щоб воно не відбулося або встановлювалося якнайдовше.
- 18 березня має відбутися розмова між Трампом та Путіним. У Білому домі повідомили, що президент США може запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо його переговори з диктатором пройдуть "не так, як він сподівається".