Сибіга: Ми віримо, що війна закінчиться цього року

Глава МЗС заявив, що Київ сподівається на завершення війни у 2025 році та вважає можливе припинення вогню важливим кроком до миру

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Київ вірить, що повномасштабну російсько-українську війну можна завершити у 2025 році. Про це в ефірі Firstpost заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Коментуючи можливе 30-денне перемир'я, Сибіга сказав, що Україна готова продовжувати боротьбу, якщо Росія не погодиться на запропоновані умови. Він також зазначив, що Київ сподівається на завершення війни у 2025 році та вважає можливе припинення вогню важливим кроком до миру.

"Ми віримо, що війна закінчиться в цьому році. Усіх нас об'єднує ця стратегічна мета – досягти справедливого, всеосяжного і довготривалого миру. Україна підтримує пропозицію США про тимчасове припинення вогню. Ми очікуємо на відповідь Росії. Це буде величезним кроком вперед, щоб зробити цей мир ближчим", – сказав він.