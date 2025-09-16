Сибига: Нельзя позволить Путину продолжать действовать с ощущением полной безнаказанности

Дополнительное давление заставит Путина осознать, что продолжение войны ставит под угрозу режим и его лично, считает глава МИД

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Нельзя позволить российскому диктатору Владимиру Путину, который обещал президенту США Дональду Трампу положить конец войне, продолжать действовать с ощущением полной безнаказанности, считает министр иностранных дел Андрей Сибига. Такое мнение он высказал в социальной сети X.

Глава украинской дипломатии напомнил, что в течение последних полгода Путин обещал Трампу:

→ остановить убийства, восстановить дипломатию и положить конец войне;

→ представить реальные шаги к миру в Стамбуле;

→ провести встречу лидеров для продвижения мира.

Диктатор РФ не сделал никаких шагов для выполнения своих обещаний. Вместо этого Россия:

→ отклонила прекращение огня и усилила террор против Украины;

→ продолжила выдвигать ультиматумы и имитировать дипломатию;

→ продолжила отклонять встречу лидеров;

→ совершила ужасные террористические атаки на мирных жителей;

→ ударила ракетой по украинскому правительству;

→ вторглась в воздушное пространство Польши и Румынии с помощью беспилотников.

"Нельзя позволить Путину продолжать действовать с ощущением полной безнаказанности. Мы снова призываем всех наших европейских союзников, Соединенные Штаты, G7 и других немедленно оказать максимальное давление на Москву", — написал глава МИД.

Сибига напомнил, что Украина поддерживает все усилия, направленные на прекращение финансирования войны и лишение российской военной машины ресурсов. Это могут и должны быть скоординированные шаги с обеих сторон Атлантики. Но их нужно предпринять сейчас, а не позже.

"Экономика России уже находится в плохом состоянии. Серьезное дополнительное давление заставит Путина осознать, что продолжение войны ставит под угрозу его режим и его лично. Давайте положим конец этой войне, прекратив финансирование российской военной машины", — резюмировал глава дипломатии.