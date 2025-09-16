Сибига: Нельзя позволить Путину продолжать действовать с ощущением полной безнаказанности
Нельзя позволить российскому диктатору Владимиру Путину, который обещал президенту США Дональду Трампу положить конец войне, продолжать действовать с ощущением полной безнаказанности, считает министр иностранных дел Андрей Сибига. Такое мнение он высказал в социальной сети X.
Глава украинской дипломатии напомнил, что в течение последних полгода Путин обещал Трампу:
→ остановить убийства, восстановить дипломатию и положить конец войне;
→ представить реальные шаги к миру в Стамбуле;
→ провести встречу лидеров для продвижения мира.
Диктатор РФ не сделал никаких шагов для выполнения своих обещаний. Вместо этого Россия:
→ отклонила прекращение огня и усилила террор против Украины;
→ продолжила выдвигать ультиматумы и имитировать дипломатию;
→ продолжила отклонять встречу лидеров;
→ совершила ужасные террористические атаки на мирных жителей;
→ ударила ракетой по украинскому правительству;
→ вторглась в воздушное пространство Польши и Румынии с помощью беспилотников.
"Нельзя позволить Путину продолжать действовать с ощущением полной безнаказанности. Мы снова призываем всех наших европейских союзников, Соединенные Штаты, G7 и других немедленно оказать максимальное давление на Москву", — написал глава МИД.
Сибига напомнил, что Украина поддерживает все усилия, направленные на прекращение финансирования войны и лишение российской военной машины ресурсов. Это могут и должны быть скоординированные шаги с обеих сторон Атлантики. Но их нужно предпринять сейчас, а не позже.
"Экономика России уже находится в плохом состоянии. Серьезное дополнительное давление заставит Путина осознать, что продолжение войны ставит под угрозу его режим и его лично. Давайте положим конец этой войне, прекратив финансирование российской военной машины", — резюмировал глава дипломатии.
- 9 сентября 2025 года Трамп призвал Евросоюз ввести пошлины до 100% против Китая и Индии, чтобы усилить давление на РФ и Путина.
- 13 сентября американский президент заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое и когда государства Альянса прекратят покупать нефть у России.
Комментарии (0)