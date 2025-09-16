Сибіга: Не можна дозволити Путіну продовжувати діяти з відчуттям повної безкарності

Додатковий тиск змусить Путіна усвідомити, що продовження війни ставить під загрозу режим і його особисто, вважає глава МЗС

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Не можна дозволити російському диктатору Володимиру Путіну, який обіцяв президенту США Дональду Трампу покласти край війні, продовжувати діяти з відчуттям повної безкарності, вважає міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Таку думку він висловив у соціальній мережі X.

Глава української дипломатії нагадав, що протягом останніх пів року Путін обіцяв Трампу:

→ зупинити вбивства, відновити дипломатію та покласти край війні;

→ представити реальні кроки до миру в Стамбулі;

→ провести зустріч лідерів для просування миру.

Диктатор РФ не зробив жодних кроків для виконання своїх обіцянок. Натомість Росія:

→ відхилила припинення вогню та посилила терор проти України;

→ продовжила висувати ультиматуми та імітувати дипломатію;

→ продовжила відхиляти зустріч лідерів;

→ здійснила жахливі терористичні атаки на мирних жителів;

→ ударила ракетою по українському уряду;

→ вдерлась в повітряний простір Польщі та Румунії за допомогою безпілотників.

"Не можна дозволити Путіну продовжувати діяти з відчуттям повної безкарності. Ми знову закликаємо всіх наших європейських союзників, Сполучені Штати, G7 та інших негайно чинити максимальний тиск на Москву", – написав глава МЗС.

Сибіга нагадав, що Україна підтримує всі зусилля, спрямовані на припинення фінансування війни та позбавлення російської військової машини ресурсів. Це можуть і повинні бути скоординовані кроки з обох боків Атлантики. Але їх потрібно вжити зараз, а не пізніше.

"Економіка Росії вже перебуває у поганому стані. Серйозний додатковий тиск змусить Путіна усвідомити, що продовження війни ставить під загрозу його режим і його особисто. Покладімо край цій війні, припинивши фінансування російської військової машини", – резюмував глава дипломатії.