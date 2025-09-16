Сибіга: Не можна дозволити Путіну продовжувати діяти з відчуттям повної безкарності
Не можна дозволити російському диктатору Володимиру Путіну, який обіцяв президенту США Дональду Трампу покласти край війні, продовжувати діяти з відчуттям повної безкарності, вважає міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Таку думку він висловив у соціальній мережі X.
Глава української дипломатії нагадав, що протягом останніх пів року Путін обіцяв Трампу:
→ зупинити вбивства, відновити дипломатію та покласти край війні;
→ представити реальні кроки до миру в Стамбулі;
→ провести зустріч лідерів для просування миру.
Диктатор РФ не зробив жодних кроків для виконання своїх обіцянок. Натомість Росія:
→ відхилила припинення вогню та посилила терор проти України;
→ продовжила висувати ультиматуми та імітувати дипломатію;
→ продовжила відхиляти зустріч лідерів;
→ здійснила жахливі терористичні атаки на мирних жителів;
→ ударила ракетою по українському уряду;
→ вдерлась в повітряний простір Польщі та Румунії за допомогою безпілотників.
"Не можна дозволити Путіну продовжувати діяти з відчуттям повної безкарності. Ми знову закликаємо всіх наших європейських союзників, Сполучені Штати, G7 та інших негайно чинити максимальний тиск на Москву", – написав глава МЗС.
Сибіга нагадав, що Україна підтримує всі зусилля, спрямовані на припинення фінансування війни та позбавлення російської військової машини ресурсів. Це можуть і повинні бути скоординовані кроки з обох боків Атлантики. Але їх потрібно вжити зараз, а не пізніше.
"Економіка Росії вже перебуває у поганому стані. Серйозний додатковий тиск змусить Путіна усвідомити, що продовження війни ставить під загрозу його режим і його особисто. Покладімо край цій війні, припинивши фінансування російської військової машини", – резюмував глава дипломатії.
- 9 вересня 2025 року Трамп закликав Євросоюз запровадити мита до 100% проти Китаю та Індії, щоб посилити тиск на РФ і Путіна.
- 13 вересня американський президент заявив, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО погодяться та почнуть робити те саме і коли держави Альянсу припинять купувати нафту в Росії.
Коментарі (0)