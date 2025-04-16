Сибига пригласил европейских коллег в Украину на 9 мая – спикер МИД
Георгий Тихий (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Андрей Сибига пригласил европейских коллег посетить Украину 9 мая. Об этом на брифинге сообщил спикер ведомства Георгий Тихий, передает Интерфакс-Украина.

"В понедельник министр иностранных дел Андрей Сибига выступал в Совете министров иностранных дел ЕС в режиме онлайн. Среди прочего министр также пригласил своих коллег-министров иностранных дел ЕС посетить Украину 9 мая в знак солидарности с Украиной", – сказал он.

По словам Тихого, визит может сигнализировать о поддержке со стороны международного сообщества и европейских партнеров Украины, особенно на фоне празднования "победы" в Москве.

"Это приглашение для министров иностранных дел ЕС. Они это приглашение получили. Мы знаем, что отзывы положительные. Рассчитываем, что этот визит состоится, для нас это очень важно. Надеемся, что действительно будет прекрасный повод показать наше единство на фоне российской агрессии и террора", – подытожил он.

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