Сибіга запросив європейських колег до України на 9 травня – речник МЗС

Україна запросила європейських союзників до себе у день, коли Росія святкуватиме "день перемоги"

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга запросив європейських колег відвідати Україну 9 травня. Про це на брифінгу повідомив речник відомства Георгій Тихий, передає Інтерфакс-Україна.

"У понеділок міністр закордонних справ Андрій Сибіга виступав на Раді міністрів закордонних справ ЄС в режимі онлайн. Серед іншого міністр також запросив своїх колег-міністрів закордонних справ ЄС відвідати Україну 9 травня на знак солідарності з Україною", – сказав він.

За словами Тихого, цей візит може сигналізувати про підтримку з боку міжнародної спільноти та європейських партнерів України, особливо на фоні святкування "перемоги" в Москві.

"Це запрошення для міністрів закордонних справ ЄС. Вони це запрошення отримали. Ми знаємо, що відгуки позитивні. Розраховуємо, що цей візит відбудеться, для нас це дуже важливо. Сподіваємося, що дійсно буде прекрасна нагода показати нашу єдність на тлі російської агресії і терору", – підсумував він.

14 квітня 2025 року міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже повідомила, що країни, які є кандидатами на вступ до Євросоюзу, отримали розпорядження не брати участі у військовому параді у Москві 9 травня та не здійснювати візитів до РФ.

Того ж дня очільниця євродипломатії Кая Каллас заявила, що країни – члени Євросоюзу зіткнуться з наслідками, якщо вирішать взяти участь у параді 9 травня у Москві.

Пізніше Фіцо виступив проти ЄС через заборону для членів блоку та кандидатів на вступ відвідувати парад у Москві 9 травня. Він заявив, що так чи інакше здійснить візит до російської столиці.