Сибига призвал США и Европу прекратить "просто наблюдать, как Россия терроризирует людей"

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал партнеров как можно скорее предпринять шаги для усиления давления на Россию, а не "просто наблюдать, как Россия терроризирует людей". Об этом он написал в сети X.

Глава МИД обратился к партнерам после очередного массированного обстрела Киева в ночь на 10 июля.

"В Киеве была особенно ужасная ночь, с жестокими атаками роев дронов и ракет, включая баллистические. В столице есть поврежденные жилые здания и жертвы среди гражданского населения, а также густой дым в утреннем небе", – написал он.

Сибига подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин отвергает любые мирные усилия и дипломатию в пользу террора и военных преступлений, и призвал партнеров быстро действовать в отношении законопроекта Сената США о новых санкциях и 18-го пакета санкций ЕС.

"Нельзя просто наблюдать, как Россия терроризирует людей в Украине. Необходимо действовать сейчас, чтобы остановить финансирование российской военной машины", — заявил дипломат.