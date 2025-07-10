Сибіга закликав США та Європу припинити "просто спостерігати, як Росія тероризує людей"
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів якнайшвидше вжити заходів для посилення тиску на Росію, а не "просто спостерігати, як Росія тероризує людей". Про це він написав у мережі X.
Очільник МЗС звернувся до партнерів після чергової масованої атаки по Києву у ніч проти 10 липня.
"У Києві була особливо жахлива ніч, з жорстокими атаками роїв дронів та ракет, включно із балістичними. У столиці є пошкоджені житлові будівлі та жертви серед цивільного населення, а також густий дим у ранковому небі", – написав він.
Сибіга наголосив, що російський диктатор Володимир Путін відкидає будь-які мирні зусилля та дипломатію на користь терору та воєнних злочинів, та закликав партнерів швидко діяти щодо законопроєкту Сенату США стосовно нових санкцій та 18-го пакету санкцій ЄС.
"Не варто просто спостерігати, як Росія тероризує людей в Україні. Необхідно діяти зараз, щоб припинити фінансування російської воєнної машини", – заявив дипломат.
- У ніч проти 10 липня Росія влаштувала черговий масований комбінований удар по Україні, запустивши 18 ракет і близько 400 безпілотників.
- У Києві наслідки масованої російської атаки фіксуються у восьми районах. Загинули дві людини, десятки – отримали поранення. Є також пошкодження й один поранений і в Київській області.