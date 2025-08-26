Сибига провел разговор с Рубио и евроминистрами – говорили о гарантиях безопасности

Андрей Сибига (Фото: МИД Украины)

Министр иностранных дел Андрей Сибига во время телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио и европейскими коллегами подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины должны быть конкретными, юридически обязательными и эффективными. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

По словам Сибиги, разговор базировался на предыдущих контактах лидеров стран, недавнем визите президента Владимира Зеленского в Вашингтон и работе советников по национальной безопасности.

"Они (гарантии безопасности. – Ред.) должны быть многомерными, включая военный, дипломатический, правовой и другие уровни. Мы все разделяем убеждение, что украинская армия является фундаментальным уровнем любых таких гарантий, поэтому ее максимальное укрепление – наш приоритет", – сообщил министр.

Также он еще раз подтвердил, что Украина готова к следующим шагам, чтобы достичь мира.

"Мы готовы к встречам на уровне лидеров в любом формате и географическом регионе. Мы готовы положить конец убийствам и дать дипломатии шанс. Москва должна знать, что она не может вечно медлить", – сообщил Сибига.

Дипломат также отметил, что Россия должна будет столкнуться с соответствующими последствиями, если будет продолжать отвергать содержательные и конструктивные шаги к миру.

Сибига уточнил, что говорит о значительном усилении санкций и укреплении потенциала Украины.