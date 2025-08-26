Сибіга – Рубіо та європейцям: Гарантії безпеки для України мають бути конкретними
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо та європейськими колегами наголосив, що гарантії безпеки для України мають бути конкретними, юридично обов'язковими й ефективними. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Х.
За словами Сибіги, розмова базувалася на попередніх контактах лідерів країн, нещодавньому візиті президента Володимира Зеленського до Вашингтона та роботі радників з національної безпеки.
"Вони (гарантії безпеки. – Ред.) мають бути багатовимірними, включно з військовим, дипломатичним, правовим й іншими рівнями. Ми всі поділяємо переконання, що українська армія є фундаментальним рівнем будь-яких таких гарантій, тому її максимальне зміцнення є нашим пріоритетом", – повідомив міністр.
Також він ще раз підтвердив, що Україна готова до наступних кроків, щоб досягти миру.
"Ми готові до зустрічей на рівні лідерів у будь-якому форматі та географічному регіоні. Ми готові покласти край вбивствам і дати дипломатії шанс. Москва повинна знати, що вона не може вічно зволікати", – повідомив Сибіга.
Дипломат також наголосив, що Росія муситиме зіткнутися з відповідними наслідками, якщо і далі відкидатиме змістовні й конструктивні кроки до миру.
Сибіга уточнив, що говорить про значне посилення санкцій і зміцнення потенціалу України.
- Президент Зеленський заявляв, що напрацювання щодо гарантій безпеки для Києва будуть найближчим часом. Над ними працюють команди України, США, європейських партнерів.
- 22 серпня Рубіо заявив, що Америка візьме участь у гарантіях безпеки для України після війни, але Європа має взяти на себе провідну роль.
- 25 серпня президент США Дональд Трамп підтвердив, що Америка планує підтримати країни Європи в наданні Україні гарантій безпеки. Однак головне навантаження у цьому питанні буде покладено на європейців.
