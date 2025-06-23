Сибига: Путин намеренно совершает жестокие атаки, чтобы изобразить США слабыми
Российский диктатор Владимир Путин намеренно совершает жестокие атаки, чтобы изобразить Соединенные Штаты слабыми. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после массированного удара РФ по Киеву и области.
Сибига подчеркнул, что эта ночь стала очередным проявлением террора со стороны России.
"Пока Путин говорит об ударах на Ближнем Востоке, Россия отвергает мирные усилия США в Европе и продолжает убийства в Украине. Путин намеренно совершает столь жестокие нападения, чтобы изобразить Америку слабой", – отметил Сибига.
Он призвал международное сообщество к жестким санкциям против российской экономики, в частности в энергетическом секторе, а также к введению вторичных ограничений против поддерживающих войну РФ.
"Нам нужны дополнительные оборонные возможности для Украины, особенно средства противовоздушной обороны и перехватчики, артиллерийские боеприпасы, а также инвестиции в украинское оборонное производство", – отметил Сибига.
Он также напомнил, что текущая неделя является неделей ключевых международных саммитов, и эти меры должны дать конкретные результаты.
"У нас нет времени ждать. Пора продемонстрировать трансатлантическое единство и силу", – призвал Сибига.
- Ночью 23 июня оккупанты ударили по столице ракетами и дронами – поврежден жилой дом. Также пострадала Киевская область – есть погибший и пострадавшие.
- В Киеве сообщалось о шести погибших и 19 пострадавших. 312 спасателей и 74 единицы техники работают сразу на двух локациях.
- В ночь на 23 июня Россия атаковала Украину 352 дронами и 16 ракетами "Искандер" разных типов. Обезвредить противовоздушной обороне удалось 354 средства.