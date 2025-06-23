Сибига: Путин намеренно совершает жестокие атаки, чтобы изобразить США слабыми

Министр иностранных дел Украины отреагировал на массированный российский обстрел Киева и области 23 июня

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

Российский диктатор Владимир Путин намеренно совершает жестокие атаки, чтобы изобразить Соединенные Штаты слабыми. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после массированного удара РФ по Киеву и области.

Сибига подчеркнул, что эта ночь стала очередным проявлением террора со стороны России.

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"Пока Путин говорит об ударах на Ближнем Востоке, Россия отвергает мирные усилия США в Европе и продолжает убийства в Украине. Путин намеренно совершает столь жестокие нападения, чтобы изобразить Америку слабой", – отметил Сибига.

Он призвал международное сообщество к жестким санкциям против российской экономики, в частности в энергетическом секторе, а также к введению вторичных ограничений против поддерживающих войну РФ.

"Нам нужны дополнительные оборонные возможности для Украины, особенно средства противовоздушной обороны и перехватчики, артиллерийские боеприпасы, а также инвестиции в украинское оборонное производство", – отметил Сибига.

Он также напомнил, что текущая неделя является неделей ключевых международных саммитов, и эти меры должны дать конкретные результаты.

"У нас нет времени ждать. Пора продемонстрировать трансатлантическое единство и силу", – призвал Сибига.