Сибіга: Путін навмисно здійснює жорстокі атаки, щоб зобразити США слабкими

Міністр закордонних справ України відреагував на масований російський обстріл Києва та області 23 червня

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

Російський диктатор Володимир Путін навмисно здійснює жорстокі атаки, щоб зобразити Сполучені Штати слабкими. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після масованого удару РФ по Києву та області.

Сибіга підкреслив, що ця ніч стала черговим проявом терору з боку Росії.

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"Поки Путін говорить про удари на Близькому Сході, Росія відкидає мирні зусилля США в Європі та продовжує вбивства в Україні. Путін навмисно здійснює такі жорстокі напади, щоб зобразити Америку слабкою", – зазначив Сибіга.

Він закликав міжнародну спільноту до жорстких санкцій проти російської економіки, зокрема в енергетичному секторі, а також до запровадження вторинних обмежень проти тих, хто підтримує війну РФ.

"Нам потрібні додаткові оборонні можливості для України, особливо засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, артилерійські боєприпаси, а також інвестиції в українське оборонне виробництво", – зазначив Сибіга.

Він також нагадав, що поточний тиждень є тижнем ключових міжнародних самітів, і ці заходи мають дати конкретні результати.

"У нас немає часу чекати. Настав час продемонструвати трансатлантичну єдність і силу", – закликав Сибіга.