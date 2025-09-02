Сибига считает, что новые санкции против России не закроют двери для диалога

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Новые санкции не закроют двери для диалога, а наоборот – смогут заставить Россию прекратить убийства и поддержать мирные инициативы. Такое мнение выразил министр иностранных дел Андрей Сибига.

По его словам, учебный год в Украине начался вчера, а уже сегодня, 2 сентября, дети в Киеве были вынуждены учиться в метро из-за очередной российской дроновой атаки.

Глава МИД подчеркнул, что слова и обещания российского диктатора Владимира Путина – пустые.

"Реальность в том, что украинские дети находятся в убежищах посреди дня. Настоящая цель России – продолжать бессмысленную войну, обманывать всех и откладывать введение санкций", — добавил Сибига.

В то же время российские чиновники продолжают делать заявления, которые отвергают дипломатию и высмеивают мирные усилия президента США Дональда Трампа.

"Они не будут серьезно относиться к миру, пока не столкнутся с серьезным давлением. Новые санкции не закроют двери для диалога. Наоборот – только они смогут заставить Москву прекратить убийства и поддержать мирные инициативы", — отметил министр.

1 сентября министр финансов США Бессент заявил, что Штаты "очень внимательно рассмотрят" варианты по введению санкций против России после того, как Путин усилил удары по Украине.

2 сентября Лемми заявил, что вскоре могут быть объявлены новые санкции против России.