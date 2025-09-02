Сибіга вважає, що нові санкції проти Росії не зачинять двері для діалогу

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Нові санкції не зачинять двері для діалогу, а навпаки – зможуть змусити Росію припинити вбивства та підтримати мирні ініціативи. Таку думку висловив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, навчальний рік в Україні розпочався вчора, а вже сьогодні, 2 вересня, діти в Києві були змушені навчатися в метро через чергову російську дронову атаку.

Глава МЗС наголосив, що слова та обіцянки російського диктатора Володимира Путіна – порожні.

"Реальність у тому, що українські діти перебувають у сховищах посеред дня. Справжня мета Росії – продовжувати безглузду війну, обманювати всіх та відкладати запровадження санкцій", – додав Сибіга.

Водночас російські посадовці продовжують робити заяви, які відкидають дипломатію та висміюють мирні зусилля президента США Дональда Трампа.

"Вони не будуть серйозно ставитися до миру, доки не зіткнуться із серйозним тиском. Нові санкції не зачинять двері для діалогу. Навпаки – лише вони зможуть змусити Москву припинити вбивства та підтримати мирні ініціативи", – зазначив міністр.

1 вересня міністр фінансів США Бессент заявив, що Штати "дуже уважно розглянуть" варіанти із запровадження санкцій проти Росії після того, як Путін посилив удари по Україні.

2 вересня Леммі заявив, що незабаром можуть бути оголошені нові санкції проти Росії.