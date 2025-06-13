Сибига: Украина заинтересована в предметном диалоге с РФ и готова на встречу президентов
Украина заинтересована в предметных переговорах с Россией, где принимаются решения, приближающие мир. Об этом в комментарии Радио Свобода заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.
Его попросили прокомментировать, будет ли третий раунд переговоров с Россией и когда именно. По словам главы МИД, последние встречи в Стамбуле свелись фактически к обсуждению обменов пленными.
"Поэтому мы заинтересованы во встрече на уровне президентов. И мы готовы к такой встрече. И дальше мы будем смотреть. Нам самое главное, чтобы мы приближали мир. Для нас сейчас ключевым является достижение перемирия, остановка огня", – сказал министр.
Он отметил, что предыдущие этапы переговоров продемонстрировали стремление к миру и конструктивный подход Киева, и "неадекватность" российской позиции, проявившейся в "меморандуме" Кремля.
"Они не изменили риторику ультиматумов. Они требуют от нас капитуляции", – отметил Сибига.
- 10 июня Зеленский заявлял, что россияне признали, что их меморандум является ультиматумом.
- 12 июня сообщалось, что генсек НАТО недоволен подходом России к переговорам в Стамбуле.
- Президент Трамп заявил, что "очень разочарован" в России и Украине.